Najpiękniejsze wsie w Polsce. Tam można poczuć sielski klimat

Zalipie, czyli wieś jak malowana

Zalipie to niewielka wieś, która obecnie liczy sobie ok. 750 mieszkańców. Znajduje się w okolicach Tarnowa i słynie na całą Polskę z przepięknych chat, których próżno szukać w innych zakątkach Polski. Moda na malowanie domów wywodzi się z XIX w. i - co ciekawe - barwne malunki pojawiają się nie tylko na chatach mieszkalnych, ale także zdobią budynki gospodarcze, w tym budy dla psów. Bogato udekorowane są nie tylko zewnętrzne fasady chat, ale także ich wnętrza.