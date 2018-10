Najstarsza kobieta świata opowiedziała o najszczęśliwszym dniu życia

Koku Istambulowa jest ponoć najstarszą żyjącą osobą na świecie. Zgodnie z dokumentami ma 129 lat.

Według rosyjskiego paszportu Koku Istambulowa urodziła się 1 czerwca 1889 r. Podczas wojen, które spustoszyły jej rodzinną Czeczenię, zniszczono wiele oficjalnych dokumentów. To sprawia, że wiek Istambulowej jest trudny do zweryfikowania. Jeżeli jednak faktycznie ma 129 lat, to żyła w czasie zabójstwa cara Mikołaja II w 1918 r. i miała 54 lata, gdy Czeczeńcy zostali masowo deportowani przez Stalina na stepy Kazachstanu prawie 75 lat temu.

To był zły dzień, zimny i ponury. Zostaliśmy wsadzeni do pociągu i zabrani... Nikt nie wiedział gdzie. Wagony kolejowe były pełne ludzi - brud, śmieci, odchody były wszędzie - wspomina lutowy poranek w 1944 roku, kiedy Czeczeńcy zostali wygnani z górskiej ojczyzny.

Po śmierci Stalina 13-letnie wygnanie Czeczenów dobiegło końca. Umożliwiło to wielu powrót do ojczyzny tylko po to, by odkryć, że ich domy zostały zabrane przez Rosjan. Niezrażona i bez pomocy swojego "leniwego" męża, Koku postanowiła zbudować sobie miejsce do życia.