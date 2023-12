Najtańsze all inclusive na sylwestra. Dwa kraje nie mają sobie równych

- Egipt to zdecydowany zwycięzca rankingu najpopularniejszych kierunków wybieranych przez klientów biur podróży na sylwestra - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Wystarczy nieco ponad cztery godziny, by znaleźć się w zupełnie innej aurze. Słońce, piękne Morze Czerwone, które nawet o tej porze roku zachęca do kąpieli i uprawiania sportów wodnych, a do tego pełna obsługa w ramach all inclusive w przystępnej cenie – powodów, by odwiedzić Egipt na przełomie roku jest naprawdę wiele - wylicza ekspertka.