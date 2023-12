Egipt otwiera gigantyczną atrakcję. Znamy ceny biletów

Ceny biletów wstępu do GEM

Niestety zwiedzanie częściowo otwartego muzeum nie należy do najtańszych. Cudzoziemcy zapłacą za bilet normalny 1200 funtów egipskich, czyli 153 zł. Bilet młodzieżowy (od lat 4 do 21) kosztuje 750 funtów egipskich (95 zł). Tyle samo zapłacą studenci. Co ważne, od wszystkich na miejscu wymagany jest dokument tożsamości.