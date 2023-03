Największy strajk od 30 lat. Utrudnienia w lotach do i z Polski

Wśród anulowanych lotów znalazły się również te do i z Polski. Łącznie w poniedziałek 27 marca odwołano ponad 60 połączeń. Najwięcej lotów do Polski odwołano z Monachium. Stamtąd samoloty tego dnia nie polecą do Krakowa, Wrocławia, Poznania, Warszawy oraz Gdańska.