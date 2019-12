WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Materiał Partnera Góry + 1 austria narty Redakcja WP Turystyka wczoraj (11:36) Narty w Austrii. Wybierz najlepsze miejsce dla siebie Dla wielu narciarzy Austria to wymarzone miejsce do szlifowania swoich umiejętności i jednocześnie świetnej zabawy. Piękne, majestatyczne krajobrazy, doskonale przygotowane trasy oraz baza noclegowa, sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Kraj walca wiedeńskiego zapewnia licznym odwiedzającym poza dostępem do znakomitych ośrodków narciarskich także wiele ciekawych atrakcji turystycznych. Gdzie zatem wybrać się na narty w Austrii? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Główne kierunki turystyczne Jako jeden z głównych górskich krajów Europy, Austria może się poszczycić doskonałymi warunkami do uprawiania narciarstwa. Niestety Austria jest drugą najdroższą destynacją po Szwajcarii, ale np. jedzenie ma dobre ceny.

To tutaj narodziło się narciarstwo alpejskie, a widok stale szusujących narciarzy nikogo już nie dziwi. Narciarstwo w Austrii uważane jest za sport narodowy, stąd dzieci już od najmłodszych lat stawiają pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Długa tradycja rozwoju turystyki sprawiła również, że austriackie ośrodki narciarskie nieustannie zyskują nagrody w kategorii najlepszych na świecie. Dzięki temu ich popularność i renoma stale rosną. Spośród najczęściej wybieranych wiosek narciarskich warto przybliżyć popularny Dachstein West oraz Bad Kleinkirchheim. Na uwagę zasługują również popularne, choć rzadziej wybierane z uwagi na wysoką cenę regiony Stubai, Solden oraz Zillertal. Dachstein West – dziewicze krajobrazy i wspaniała zabawa Powstały w latach 60’ XX w. popularny wśród narciarzy ośrodek Dachstein West nagrodzony został w 2015 roku przez portal skiresort.info. Otrzymał 17 wyróżnień, zyskując miano jednego z najlepszych ośrodków narciarskich na świecie. Położony jest na granicy między Salzburgiem i Górną Austrią, na ternie masywu górskiego Dachstein. Obejmuje obszar narciarski zlokalizowany wokół miejscowości Russbach, Annaberg oraz Gosau. Łącznie obejmuje 119 km tras z gwarancją śniegu, znajdujących się na wysokościach 780- 1620 m n.p.m. Średnia grubość pokrywy śnieżnej w górnych partiach wynosi 70 cm, natomiast w dolnych 50 cm. Dogodne położenie Dachstein West, w centrum masywu górskiego zapewnia szusującym doskonałą ochronę przed wiatrem. To wprost idealne miejsce dla początkujących osób, jak i tych, które chcą doskonalić swoje umiejętności narciarskie. Niewątpliwym atutem jest również dogodna lokalizacja ośrodka, odległość z Warszawy wynosi około 1000 km. Na terenie ośrodka znajduje się 25 nowoczesnych wyciągów, 142 km nartostrad oraz profesjonalne systemy naśnieżania. Dużą gratką dla przyjeżdzających jest fakt, że znajduje się tutaj wiele tras Pucharu Świata. Ponadto z uwagi na wyjątkowe walory krajobrazowe, znajdującą się bogatą faunę i florę, regiony Dachstein i Hallstatt-Salzkammergut zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Możliwość podziwiana imponujących widoków zapewnia karuzela narciarska Panoronda obejmująca odcinek 44 km. Dedykowana zwłaszcza osobom preferującym spokojniejszą jazdę, zapewnia różnorodność zjazdów oraz niezapomniany widok na otaczające góry. Główną grupą docelową ośrodka Dachstein West są studenci lubiący adrenalinę i dobrą zabawę. Oferta ośrodka skierowana jest także do osób początkujących, które mogą rozpocząć naukę jazdy na nartach w wielu szkółkach narciarskich. W Dachstein West dostępne są trasy o różnym stopniu trudności. W głównej mierze przeważają tu trasy o średnim poziomie zaawansowania obejmujące 69 km oraz mało wymagające trasy, których łączna długość wynosi 43 km. Miłośnicy adrenaliny do dyspozycji mają czarne trasy obejmujące 7 km łącznej sumy tras. Z kolei trasa Wilde Hilde w Russbach z nachyleniem 67 uznawana jest za jedną z najtrudniejszych w Austrii. Na terenie Dachstein West działają także 4 snowparki skierowane dla wielbicieli jazdy freestyle. Poza niezapomnianymi wrażeniami na stokach, ośrodek Dachstein gwarantuje przyjeżdżającym całą gamę atrakcji i rozrywek. Tuż przy górnej stacji kolejki znajduje się wybudowany w 2005 roku, w części przeszklony taras widokowy. W odległości 100 metrów od kolejki, pałac lodowy Eispalast umożliwia wejście do wnętrza lodowca. Wioski narciarskie oprócz apres ski oferują turystom gościnność w typowo austriackim stylu. Atrakcją dla przyjeżdżających są szlaki wspinaczkowe, jazda na łyżwach, wędrówki, przejażdżki zaprzęgiem konnym oraz uwielbiana zwłaszcza przez dzieci jazda na sankach. Ponadto na terenie Dachstein West można skorzystać z basenu, fitness club’u, kina oraz restauracji i barów. Ceny skipassów zależą od danej kategorii wiekowej, ilości dni oraz pory dnia. Przykładowo cena skipass’u dla dzieci w wieku od 5-12 lat za jeden dzień roboczy wynosi 22, 30 EUR. Z kolei osoby w wieku od 17-62 lat wydadzą 46, 50 EUR. Karnet 6 dniowy wynosi dla dziecka wynosi w przybliżeniu 113 euro, a dla dorosłych 239 euro. Z powodów dość wysokich cen najlepiej skorzystać ze zorganizowanego wyjazdu (ceny bywają bardzo korzystne). Bad Kleinkirchheim – aktywny wypoczynek i pełna regeneracja w basenach termalnych Nieco mniej popularne miasteczko narciarskie Bad Kleinkirchheim leży w Karyntii, dokładniej w południowej części Alp, w paśmie górskim Nockberge. Największym atutem są rozległe tereny narciarskie znajdujące się na wysokości 1100- 2055 m n.p.m. oraz nowoczesny kompleks z basenami termalnymi. Region cieszy się szczególnie dużym nasłonecznieniem znajdujących się tam stoków. Jednak w razie niewystarczających opadów śniegu nowoczesne armatki ośnieżą 97% tras.

Na terenie Bad Kleinkirchheim dostępne są trasy dla narciarzy i snowboardzistów, a także dla wielbicieli jazdy carvingowej. Wielu bardzo zaawansowanych narciarzy przyciąga z pewnością trasa imienia Franza Klammera. To na niej odbywają się słynne zawody Pucharu Świata. Urodzony w Bad Kleinkirchheim mistrz świata i mistrz olimpijski, Franz Klammer co roku odwiedza rodzinne miasto i szusuje po ulubionych stokach. Warto podkreślić, że również początkujący narciarze będą zachwyceni warunkami panującymi w Bad Kleinkirchheim. Dobrze nasłonecznione stoki zbocza Nockhalm doskonale nadają się do stawiania pierwszych kroków w narciarstwie zjazdowym, a także dla rodzin z dziećmi. Na terenie ośrodka znajduje się 26 wyciągów, 103 km tras, w tym najdłuższe szlaki Karyntii. Większość tras cechuje się łatwym i średnim stopniem trudności. Niewątpliwie Bad Kleinkirchheim słynie ze zlokalizowanych tam basenów termalnych, ośrodków SPA nastawionych na relaks po stokowych szaleństwach. Woda w termach osiąga temperaturę 34 stopni, co sprzyja regeneracji obolałych mięśni. Zaopatrując się w Top Ski Pass CarInthia obowiązujący przez 6 dni ma się możliwość skorzystania ze wszystkich ośrodków we Wschodnim Tyrolu i Karyntii. Ponadto skipass uprawnia do 50% zniżki na bilet wstępu do odnowionych i rozbudowanych term Rӧmerbad Thermal Spa oraz Thermal Spa St. Kathrein. Do innych atrakcji należy zaliczyć naturalny tor saneczkowy, który biegnie przez las i przecina trasę Franza Klammera. Zjazdy odbywają się wieczorami –dwa razy lub raz w tygodniu. Dla wielbicieli mocniejszych wrażeń w każdy czwartek organizowane są na odcinku 400 nocne zjazdy. Niecodzienną atrakcją Bad Kleinkirchheim są umieszczone na stokach kanapy, na których narciarze mogą odpocząć. Ponadto na przyjeżdżających czekają tradycyjne gospody, lodowe groty, 60 km tras od wędrówek, snowpark oraz wiele innych atrakcji. Odległość 976 km od Warszawy zajmuje 11 godzin jazdy samochodem. Inne polecane ośrodki w Austrii Rzadziej wybierane, ale również cieszące się popularnością są austriacki regiony Stubai, Solden oraz Zillertal. Leżący w dolinie Tyrolu, w pobliżu Inssbrucku, największy lodowiec w Austrii – Stubai oferuje w większości trasy dedykowane do uprawiania narciarstwa biegowego m.in. trasę położoną na wysokości 2600 m n.p.m., szlaki dla snowboardzistów, tor saneczkowy oraz niewielką ilość tras zjazdowych. Znajdujące się na lodowcu Stubai trasy należą do łatwych, jednak bardziej ambitnie narciarze również coś znajdą dla siebie. Stubai oferuje 31 wyciągów, 110 km tras, możliwość uprawiania wspinaczki lodowcowej, skipass ważny jest we wszystkich kurortach Stubai. Do atrakcji należy zaliczyć snowpark, zlokalizowany na lodowcu Klub Narciarski Myszki Miki dla dzieci, loty na lotni, skoki spadochronowe. Odległość z Warszawy wynosi około 1300 km. Położony w Tyrolu, w dolinie Ötztal na wysokości 1368 m n.p.m. Sölden, słynie z rokrocznego otwarcia Pucharu Świata. Choć ceny nie należą tutaj do najniższych, turyści chętnie tu przybywają. Nowoczesny ośrodek skierowany jest bardziej do zaawansowanych narciarzy, dla których przygotowane zostały zdecydowanie bardziej wymagające trasy niż w innych częściach austriackich Alp. W Solden znajdują się 32 wyciągi, 150 km tras, w tym 37 km tras zjazdowych. Zlokalizowana jest tutaj także trasa biegnąca przez 165 metrowy tunel wykuty w skale umożliwiający przejazd z lodowca Rettenbach na Tiefenbach. Dla przyjezdnych przygotowane są liczne atrakcje jak tor saneczkowy, kuligi, psie zaprzęgi, centra rekreacyjne, baseny termalne, restauracje, bary, dyskoteki itp. Odległość z Warszawy wynosi około 1400 km. Znanym i chętnie odwiedzanym przez narciarzy jest region Zillertal, dolina położona jest niedaleko granicy z Włochami, w sercu Tyrolu. Zillertal obejmuje miejscowości Mayrhofen, Finkenberg i Tux. Region lodowca składa się z 143 km tras, 49 wyciągów. Na wielbicieli snowboardu, narciarzy biegowych i zjazdowych czekają doskonale przygotowane trasy i snowparki. Do innych atrakcji należy zaliczyć tory saneczkowe, szlaki do wędrówek, lodowiska, baseny, spa, restauracje, bary i kluby. Zillertal to najbliżej położony od Warszawy region lodowcowy, trasa wynosi około 1300 km.