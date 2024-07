Nawet nie próbuj. Konsekwencje mogą być opłakane

Mandat za kąpiel w fontannie

Co ważne, kąpiele w miejskiej fontannie mogą zakończyć się nie tylko problemami zdrowotnymi, ale także mandatem. Jeśli przepisy użytkowania fontanny zabraniają kąpieli, straż miejska i policja mają prawo do interwencji. Zgodnie z art. 55. Kodeksu wykroczeń, "kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany".