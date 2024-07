Nie mogą liczyć na wytchnienie. "Mamy 20-25 proc. pacjentów więcej"

Gorąco jak w piekle

Trzeci stopień alertu pogodowego został we wtorek, 16 lipca, ogłoszony dla 12 włoskich miasta - Rzymu, Ankony, Bolonii, Campobasso, Florencji, Frosinone, Latiny, Perugii, Pescary, Rieti, Triestu i Viterbo. Pięć z tych miast leży w stołecznym regionie Lacjum, gdzie stan alarmowy obowiązuje we wszystkich prowincjach. Temperatury w tym miejscach mogą przekroczyć nawet 40 st. C.