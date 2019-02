Nie wszystkie bociany lecą do Afryki. Możesz oglądać na żywo, gdzie zimują

Zimowanie polskich boćków w Afryce wcale nie jest takie oczywiste, choć tak nam tłumaczono od podstawówki. Niektóre z nich wygrzewać się uciekają na południe Francji, inne do Serbii, a część zatrzymuje się w Libanie lub w Grecji. Dzięki pasjonatom ornitologii z opolskiego, możemy śledzić na żywo, gdzie w danej chwili są polskie ptaki. Nie tylko bociany.

Wspomniana interaktywna mapa pozwala wybrać interesujące nas gatunki oraz okres, w którym migrowały. I tak możemy zauważyć, że wybierając się do Afryki, o ile już ten kontynent ptaki wybrały, bociany nie idą na łatwiznę i nie wybierają najkrótszej drogi dotarcia do nowego, tymczasowego gniazda. Oczywiście wiąże się to z ciepłymi prądami powietrza, które wykorzystują do szybowania, by stracić podczas lotu jak najmniej energii. Na swojej drodze do Afryki, bociany przelatują m.in. nad Rumunią, Turcją czy Syrią.