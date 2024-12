Niebezpiecznie w górach. Zamknięto szlaki turystyczne

Zamknięte zostały następujące szlaki: szlak czerwony przez Kocioł pod Śnieżką (Kocioł Łomniczki) na odcinku od schroniska Nad Łomniczką do schroniska Dom Śląski; szlak niebieski - tzw. Droga Jubileuszowa, od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym tzw. zakosami do Czarnego Grzbietu; szlak niebieski od Domku Myśliwskiego przez Kocioł Małego Stawu do schroniska Samotnia - zimowy wariant szlaku prowadzi drogą transportową; szlak żółty przez niszę niwalną Białego Jaru od schroniska Strzecha Akademicka do skrzyżowania ze szlakiem czarnym tzw. Śląską Drogą - zimowy wariant prowadzi szlakiem niebieskim przez Spaloną Strażnicę i dalej głównym grzbietem do skrzyżowania ze szlakiem czarnym.

Niedostępne są też szlaki: żółty od Mokrego Rozdroża do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy Śnieżnych Kotłach - zimowy wariant prowadzi szlakiem niebieskim tzw. Czeską Ścieżką do szlaku czerwonego na głównym grzbiecie Karkonoszy; szlak zielony od Mokrego Rozdroża przez Śnieżne Kotły do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem - zimowy wariant prowadzi szlakiem niebieskim tzw. Czeską Ścieżką do szlaku czerwonego na głównym grzbiecie Karkonoszy lub szlakiem czerwonym od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem; szlak zielony nad Kotłem Szrenickim od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do Mokrej Przełęczy - do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym.