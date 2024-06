Niedoceniana perełka. Polskie miasto kryje masę atrakcji

Atrakcje turystyczne w Żninie

Krótką wycieczkę zaczynamy od Żnina. Jeden z jego symboli stanowi gotycka wieża ratuszowa (baszta żnińska). Warto wejść do środka, by zwiedzić zrekonstruowane wnętrza, zbrojownię, skarbiec miejski czy ławę miejską – miejsce narad rajców miejskich oraz prowadzenia niewielkich spraw sądowych. Muzeum Ziemi Pałuckiej zaprasza też do zabytkowego magistratu, gdzie można obejrzeć ekspozycje dotyczące historii drukarstwa, etnografii czy sportów motorowodnych.