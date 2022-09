Bydgoszcz. Atrakcje i zabytki u "sąsiadki" Torunia

Pamiętacie polski film "Magiczne drzewo"? Przedstawiono w nim historię tajemniczych przedmiotów wykonanych z drewna, które posiadały nadprzyrodzone moce. Główni bohaterowie – Tosia, Filip i Kuki znaleźli czerwone krzesło, które chodziło, latało i spełniało życzenia. Pochopnie wypowiedziana prośba spowodowała nagły wyjazd rodziców do zagranicznej pracy, przez co dzieci trafiły pod opiekę wrednej ciotki. Przy pomocy magicznego krzesła udało im się zamienić starszą krewną w małą dziewczynkę i wyruszyć w niesamowitą podróż po mamę i tatę. To właśnie m.in. w Bydgoszczy kręcono sceny do filmu. Na pamiątkę tego wydarzenia na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej ustawiono symboliczne, czerwone krzesło.