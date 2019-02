Niesamowita wyspa na Morzu Norweskim. Unosi się nad jej "prywatna" chmura

Lítla Dímun to jedna z najbardziej tajemniczych i nietypowych wysp świata. Głównie z powodu panujących nad nią warunków atmosferycznych, które już niejednego wprawiły w osłupienie.

Dotarcie na wyspę wymaga nie tylko doskonałych warunków pogodowych, ale też sprytu i przygotowania. Brzeg Lítla Dímun stanowi bowiem stromy klif, na który wspięcie się nie należy do najłatwiejszych rzeczy na świecie.

Jak to możliwe, że wyspa ma własną chmurę? Zjawisko to nie jest niczym dziwnym. Jest to chmura soczewkowa, która często tworzy się nad szczytami gór.