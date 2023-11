Niesamowite ujęcie z Polski. "Mówili, że to niemożliwe, było wiele nieskutecznych prób"

Pierwsze takie zdjęcie w historii

Przewodnik natychmiast zaprowadził go na taras znajdujący się wyżej - u stóp czterech miedzianych posągów – św. Augustyna, św. Wojciecha, św. Stanisława oraz papieża Leona XIII. - Widok stąd był zdecydowanie lepszy. Na podglądzie aparatu, a także w wizjerze, widać było wyraźnie sylwetki szczytów Tatr Wysokich przez cały czas obserwacji – tj. ok. 15 minut - dodaje fotograf. - Mimo iż Tatry widziałem już z dalszych odległości, to ta obserwacja ma dla mnie charakter emocjonalny. Świadomość miejsca oraz piękno dalekiego widoku wywarły na mnie duże wrażenie, podobnie jak na przewodniku, – który był ze mną na wieży. Gdy pokazałem mu Tatry na podglądzie, stwierdził, że widzi je pierwszy raz od czasu, od kiedy tu pracuje, czyli od 30 lat. Dodał także, że fotografów próbujących je uchwycić przez lata było wielu, ale nikomu to się nie udało. Takich zdjęć nie ma też w internecie. Można zatem śmiało stwierdzić, że są to pierwsze potwierdzone zdjęcia Tatr z Jasnej Góry.