Nietypowa aukcja. Będzie można kupić kawałek wieży Eiffla

Fragment schodów wieży Eiffla zostanie wystawiony 27 listopada na aukcję. Kawałek symbolu Paryża wyceniono na 40-60 tys. euro.

Jeśli marzysz o posiadaniu elementu jednej z najsłynniejszej budowli świata, zbudowanej w 1889 r. wieży Eiffla, możesz stanąć do licytacji. Mowa konkretnie o fragmencie spiralnych schodków, które łączyły dawniej drugie i trzecie piętro. Pochodzą one z prywatnej, kanadyjskiej kolekcji.

Jednak zanim wyobrazisz sobie, jak wkomponować w swój dom czy ogródek fragment schodów o długości 4,3 m (25 stopni), sprawdź swoje możliwości finansowe. Szacuje się, że unikatowy przedmiot może kosztować od 40 tys. do 60 tys. euro (173-260 tys. zł), czyli mniej więcej tyle, co oryginalna sekcja "Żelaznej Damy" sprzedana wcześniej, w 2016 r.

Symbol Francji

Wieża Eiffla to najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol nie tylko stolicy Francji, ale też całego kraju. To również najwyższa budowla w Paryżu i piąta co do wysokości we Francji (324 m). W momencie powstania była najwyższą wieżą na świecie. Zbudowano ją specjalnie na paryską wystawę światową w 1889 r. Miała upamiętnić setną rocznicę rewolucji francuskiej, a jednocześnie zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki.