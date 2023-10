Nietypowe grzyby w Polsce. Same zjadają siebie

Co do zasady czernidłak kołpakowaty jest grzybem jadalnym, ale nadające się do spożycia są tylko zupełnie młode, zamknięte, w całości białe okazy. Czarne owocniki, rozpływają się i nie nadają do zjedzenia. Niektóre atlasy podają, że spożycie czernidłaka kołpakowatego w połączeniu z alkoholem może doprowadzić do zatrucia. Najnowsze badania wykazały jednak, że takimi właściwościami cechuje się inny gatunek grzyba z tej samej rodziny - czernidłak pospolity. Oba są do siebie bardzo podobne, a różnią się jedynie wielkością kapelusza.