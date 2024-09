Nietypowe uzdrowisko tuż przy polskiej granicy. Nawet w 30-stopniowy upał leży tam śnieg

W hali o powierzchni ośmiu ha znajduje się kilka tras przeznaczonych do narciarstwa zjazdowego i snowboardu, a od niedawna można także korzystać z trasy na zewnątrz budynku, pod gołym niebem. Ta jednak jest otwarta tylko wtedy, gdy temperatura spada do + 5 stopni (ma 650 m długości). Główna trasa zjazdowa ma 50 m szerokości i 460 m długości. Jest też ośla łączka, czyli trasa do nauki jazdy na nartach o szerokości 70 m i 150 m długości. Na terenie obiektu jest także Snow Park dla snowboardzistów. Obecnie to największy kryty kompleks snowboardu nie tylko w Europie, ale i na świecie.