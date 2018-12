Niezwykła metamorfoza samolotów Virgin Atlantic. Efekty robią wrażenie

Luksusowe fotele, odświeżone wnętrze i nastrojowe oświetlenie. Virgin Atlantic zaprezentował pierwszy z czterech odnowionych samolotów A330-200. Transformacja robi wrażenie.

Flota Virgin Atlantic została powiększona o cztery nowe Airbusy, które należały wcześniej do nieistniejącej już linii Air Berlin. Jeden z samolotów zyskał nowy wygląd, a wszystkie trzy kabiny - klasa biznes, ekonomiczna premium i ekonomiczna - zostały odświeżone. Efekty tych prac można podziwiać na udostępnionym w internecie materiale filmowym, na którym udokumentowano zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz maszyny.

Wideo przedstawia samolot podczas malowania w hangarze na Manchesterze, jego skrzydła i ogon zyskały czerwone barwy. Następnym etapem prac modernizacyjnych było wysłanie pustego kadłubu do Chin. Kolejny fragment nagrania pokazują pracowników wnoszących fotele i inne meble do montażu. Całość robi wrażenie. Warto go obejrzeć.