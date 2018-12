Kobieta na wózku inwalidzkim spędziła noc na lotnisku. Rodzina żąda wyjaśnień

Olimpia Warsaw przyleciała do Illinois na pogrzeb krewnego. Kto by pomyślał, że ta podróż będzie w dwójnasób obfitować w cierpienia. Pasażerka na wózku inwalidzkim spędziła noc na lotnisku. Zapomniana i samotna.

67-letnia kobieta, poruszająca się na wózku inwalidzkim, cierpi na chorobę Parkinsona i cukrzycę. Po ceremonii żałobnej w Illinois w Stanach Zjednoczonych, syn odwiózł ją na lotnisko, odprowadził do bramki, rozmawiał z pracownikiem, który zapewnił, że lot odbędzie się o czasie i że o jego mamę wszyscy odpowiednio się zatroszczą. Jednak mimo tych obietnic – starsza pani nie tylko nie wróciła do Detroit w zapowiadanym terminie, ale przeżyła również wieczór i noc pełną upokorzeń i niewygód.

Okazało się, że lot został odwołany. I choć pasażerce przysługiwał pokój hotelowy – to portier przydzielony pasażerce przez linię lotniczą – zostawił kobietę na lotnisku. Gdy Olimpia Warsaw nie wróciła do Detroit w zaplanowanym terminie, jej rodzina zaczęła dzwonić do American Airlines i na lotnisko, aby dowiedzieć się, co się z nią dzieje.