Niemal dwa promile u pilota. Chciał zasiąść za sterami samolotu

Dzień przed wylotem do Tokio wypił dwie butelki wina i pięć puszek piwa. Mowa nie o zwykłym pasażerze, który przesadził z alkoholem, tylko o pilocie, który miał zasiąść za sterami samolotu. Czyżby japońskie linie lotnicze miały problem?

Ostatnio głośno było o aresztowaniu pilota na lotnisku Heathrow. Kierowca busa wiozącego załogę do samolotu wyczuł od jednego z nich alkohol. Gdy pierwszy oficer Katsutoshi Jitsukawa został poddany badaniu alkomatem, okazało się, że we krwi pilota wykryto 1,89 promila alkoholu. A to znaczy, że prawie 10 razy więcej niż limit 20 mg dla pilota na mocy prawa brytyjskiego.