Niezwykła tradycja na Kaszubach. Niektórzy myślą, że to jakiś "szaleńczy taniec"

Tysiące wiernych przybyły do Sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub. Największe zainteresowanie budziły niesione przez obraźników feretrony - religijne obrazy w ozdobnych ramach lub figury świętych umieszczane na przenośnych podstawach. "Bujanie” feretronów często niesłusznie określane jest tańcem. Osoby, które widzą to po raz pierwszy, mają wrażenie, że obraźnicy wykonują jakieś szaleńcze ruchy. Jednak wbrew pozorom jest to bardzo precyzyjnie wykonany pokłon. Jednych ten zwyczaj oburza, innych zachwyca. Tradycja feretronów jest praktykowana już od 350 lat - wyłącznie na Kaszubach.