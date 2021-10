Niezwykła wyprawa w sercu Afryki. "Mówcie cicho, a najlepiej wcale"

"Idziecie za mną. Zawsze robicie to, o co poproszę – mówi dobitnie. – Pójdzie z nami jeszcze jeden strażnik z karabinem, ale nie zamierzamy go używać. Względy bezpieczeństwa – rzuca. – Pamiętajcie o zasadzie siedmiu kroków i wszystkich instrukcjach z filmu. Mówcie cicho, a najlepiej wcale – uśmiecha się przekornie. – Idziemy na spotkanie z rodziną Mubare, to moi starzy przyjaciele" – dodaje wyraźnie zadowolony. I nie oglądając się, dziarsko rusza ku ciemnej, zwartej ścianie lasu.