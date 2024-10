Niezwykłe odkrycie archeologów. Sensacja sprzed ponad 6 tys. lat

- Odkrycie długiego domu to pierwsze tego typu znalezisko na Wyżynie Sandomierskiej – podkreślił dr hab. Florek. Domy tego typu były znane dotąd z Kujaw, Podkarpacia i Małopolski. - To ciekawe odkrycie, które wskazuje, że w okresie wczesnego neolitu istniała w tym miejscu osada z trwałą zabudową, a nie prowizoryczne obozowisko. Co więcej, potwierdza to również kontynuacje osadnictwa na tym terenie na przestrzeni kilku tysięcy lat.