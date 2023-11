Niezwykłe zjawisko w lasach. Może pojawić się także w ogródku

Naukowe wyjaśnienie zjawiska

Leśnicy wyjaśniają w przystępny sposób, jak to się dzieje, że niektóre gatunki grzybów tworzą takie nietypowe zjawisko. "Grzybnia, rozrastając się, wyczerpuje składniki odżywcze i zatruwa glebę swoimi toksynami" - czytamy w opisie. - "To stwarza niekorzystne warunki do rozwoju grzyba i hamuje jego wzrost wewnątrz okręgu. Rozwój grzybni oraz wzrost owocników jest możliwy jedynie na obrzeżach takiego okręgu, gdzie składników pokarmowych jest jeszcze pod dostatkiem".