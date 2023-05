Niezwykły gość na izraelskiej plaży. "Pomyślałem, że to delfin"

Mniszki śródziemnomorskie

Mniszka, która pojawiła się na izraelskiej plaży to przedstawicielka gatunku zagrożonego wyginięciem. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, gatunek został zaliczony do kategorii EN, czyli właśnie "zagrożony", choć w latach wcześniejszych ( 2013, 2008 i 1996) określano go jako "krytycznie zagrożony".