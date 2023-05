Wyjątkowy okaz. "Czekałem na tę rybę 30 lat"

"Lubię łowić duże ryby, sumy, ale w miniony piątek złowiłem ogromnego szczupaka na wodzie po eksploatacji kruszywa... nikt tej wody nie zarybiał, żadna instytucja, a tu pierwszy rzut wędką i sztuczna przynęta. I atak! Nie dowierzałem póki mega dużego pyska nie ujrzałem wyłaniającego się spod tafli. Ponad 120 cm szczęścia z zębami 500 do 600 ostrymi i ustawionymi w stronę przełyku. Byłem ja i pies owczarek belgijski. Udało się rybę wyciągnąć z wody, zrobić kilka zdjęć samowyzwalaczem i krótki film o zwracaniu wolności rybie. To pomniki przyrody i nie zdarzają się takie co dzień, czekałem na tę rybę 30 lat i do tego nie spodziewałem się że się spotkamy na tzw. bezrybiu... Niespodzianka, której wszystkim życzę. Powodzenia i pozdrawiam".