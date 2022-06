Nowa atrakcja blisko granicy z Rosją. "Po środku niczego"

Park Narodowy Salla

Park znajduje się w gminie Salla w Laponii, ok. 1000 km od Helsinek. To rejon, tuż przy granicy z Rosją, określany jest jako najzimniejsze miejsce w Finlandii. Zimą temperatura spada tam nawet poniżej -40 st. C. Latem średnia temperatura to nieco powyżej 11 st. C.