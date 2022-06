Skoki na bungee w Polsce. Gdzie warto się wybrać?

Dream Jump z Big Tower w Szczecinie

Osoby spragnione jeszcze większych wrażeń powinny pojechać do Szczecina. Wznosi się tu 252-metrowa wieża, wybudowana specjalnie w celu oddawania z niej ekstremalnych skoków. Nie są to jednak typowe skoki na bungee. Ich nazwa to "dream jump". Można ją tłumaczyć, np. jako sen o lataniu lub marzenie o pokonaniu własnego strachu i emocjonującej podróży w dół. To najprawdopodobniej najwyższa na świecie wieża do skoków - tak reklamują ją właściciele.