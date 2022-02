Magia za kołem podbiegunowym, czyli jak przeżyłam jedną z najpiękniejszych podróżniczych przygód

Ze względu na wysokie ceny lotów krajowych, zdecydowałam się na podróż pociągiem. Trasa ze Sztokholmu do Kiruny to ponad 1200 km, które nocny pociąg pokonuje w około 15 godzin. Do wyboru są miejsca siedzące, kuszetki oraz wagony sypialne. Ceny biletów wahają się (w przeliczeniu na złotówki) od 450 zł do ok. 600 zł za osobę.