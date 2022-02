Nowa atrakcja w Gliwicach. To największe takie miejsce w Polsce

- To nowe miejsce na turystycznej mapie Polski wyłamujące się z schematów zwiedzania i wprowadzające nas do unikalnej scenerii - komentuje Adam Wicher, dyrektor Funzeum. - W przestrzeni Funzeum nie obowiązują typowe nakazy i zakazy, jak w tradycyjnych placówkach muzealnych. Nie znajdziemy tu zamkniętych gablot, ale multimedialne instalacje tworzące kreatywną przestrzeń do nauki przez zabawę. Na wielu eksponatach wolno siadać, a do niektórych da się nawet wejść. Projektując to miejsce chcieliśmy, aby zdobywanie wiedzy było niezwykłą przygodą - dodaje.