Nowe połączenie PKP Intercity z Polski do Chorwacji. Kolejne informacje

Bezpośredni pociąg do Chorwacji to temat, który mocno interesuje Polaków zakochanych w kraju nad Adriatykiem. Połączenie miał uruchomić czeski przewoźnik RegioJet, ale do dziś się to nie udało. Na początku miesiąca pisaliśmy, że krakowscy radni chcą, żeby trasę do oferty włączyło PKP Intercity. Sprawa poszła o krok do przodu.