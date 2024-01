Nowy dworzec w Polsce. Dla wielu najpiękniejszy w kraju

Lublin staje się coraz atrakcyjniejszym miastem dla turystów. To także miejsce, którym w ostatnich miesiącach zachwycały się zagraniczne media, takie jak "The Guardian". Teraz Lublin ma kolejny powód do dumy. Mowa o nowo otwartym dworcu, nad którym prace trwały kilka lat. Wielu uważa go za najpiękniejszy w kraju.