Nowy gwiazdor Instagrama. Fotografuje hotelowe dywany

Myślicie, że już nic nie jest was w stanie zaskoczyć? No to uważajcie. Bill Young, pilot z Teksasu, zdobył sławę, bo na swoim profilu na Instagramie udostępnia zdjęcia... dywanów w hotelach. Jego konto obserwuje prawie 700 tys. osób.

Bill Young na swoim profilu na Instagramie udostępnia zdjęcia dywanów w hotelach (Instagram.com, Fot: Bill Young)

Dallas, Kolonia, Amsterdam, Barcelona, Los Angeles… Lista miejsc, które z racji na wykonywaną przez siebie pracę pilota odwiedza Bill Young, jest długa i wciąż się poszerza o kolejne pozycje. Zamiast jednak publikować w sieci fotki z największymi atrakcjami czy pięknymi krajobrazami, mężczyzna na swoim instagramowym profilu konsekwentnie udostępnia zdjęcia dywanów z hoteli, w których się zatrzymuje.

Uważacie, że temat jest mało pasjonujący? Innego zdania jest 680 tys. osób obserwujących profil "myhotelcarpet" (najpopularniejsze zdjęcia dywanów mają kilkaset tysięcy polubień). Jak to możliwe? Cóż, z pewnością nie udałoby się bez pomocy córki Billa, która – trochę dla żartów, trochę, by sprawić ojcu przyjemność – postanowiła zachęcić internautów do zapoznania się z niecodziennym kontem i zarekomendowała je na swoim profilu na Twitterze. Od tego czasu lawina polubień nie chce się zatrzymać. Niektórzy nazywają Younga "Dywanowym Królem", inni po prostu kibicują pozytywnemu "bzikowi" mężczyzny.

Co na to sam zainteresowany? Zdradza, że jego ulubiony dywan znajduje się w hotelu Marriott w Long Beach. - Przypomina mi trochę okładkę albumu Pink Floyd "Dark Side of the Moon" - mówi w rozmowie z CNN.