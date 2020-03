Obciążyli konto klientki na 50 dol. Kazali usunąć negatywną recenzję

Motel Ocean View w Nowej Południowej Walii w Australii obciążył gościa kwotą 50 dol. (ok. 190 zł) za wystawianie negatywnej opinii. Serwis Booking.com ukarał właścicieli motelu i usunął go z listy obiektów.

Sharon Graham po wizycie w motelu Ocean View wystawiła mu ocenę 6/10. Argumentowała to faktem, że obiekt był dobrze zlokalizowany, jednak pokój, w którym nocowała był w jej opinii "nieco głośny". Właściciele motelu obciążyli konto klientki na kwotę 50 dol. (ok. 190 zł), dodając informację iż kwota zostanie zwrócona, jeśli opinia zniknie z internetu. "Opłata zostanie zwrócona, jeśli usuniesz recenzję w ciągu 24 godzin. Jeśli nie, trafi do postępowania sądowego" - brzmiał komentarz do faktury.