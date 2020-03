Hotel, w którym nikt nie czuje się samotny. Goście są zachwyceni pomysłem

Ten hotel zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. To dlatego, że jego goście są wręcz zachęcani, aby podczas pobytu towarzyszył im pupil – i to z pobliskiego schroniska.

Klienci co jakiś czas wysyłają zapytanie do hoteli, czy zwierzęta są w nich mile widziane. W przypadku tego obiektu w amerykańskim stanie Missisipi nikt nie musi się obawiać, że dostanie odmowną odpowiedź.

Co więcej - to także hotel, w którym goście nie cierpią na brak kompana. Home2 Suites by Hilton Biloxi North stworzył inicjatywę o nazwie "Wspieranie Nadziei". Na czym polega? Klientom jest oferowane towarzystwo czworonogów z oddalonego o kilka kilometrów schroniska. Godny naśladowania pomysł zrodził się w głowie Teresy Johnston, jednej z menadżerek hotelu.