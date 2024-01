Obiekt przeciął niebo nad miastem. Wszystko nagrała kamera z domofonu

Meteor nad Birmingham uchwycony na nagraniu

Na nagraniu widać jak jasno świecący obiekt przecina niebo i znika z kadru. "Widziałem to wczoraj, jak wracałem z pubu" - napisał jeden z internautów pod wideo udostępnionym w serwisie YouTube. "Ja też to widziałem wczoraj kątem oka ok. 2 w nocy. Myślałem, że to rosyjska rakieta albo meteor. Na szczęście okazało się być tym pierwszym" - skomentował ktoś inny.