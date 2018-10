Odkryli tajemne przejście do "świata umarłych" pod piramidą w Meksyku

Zagadkową komorę i prowadzący do niej tunel znaleźli meksykańscy archeolodzy. Po roku przeprowadzili nowe badania i potwierdzili z całą pewnością niezwykłe odkrycie w drugiej co do wielkości piramidzie w Meksyku.

(Wikimedia Commons CC BY-SA, Fot: daniel case)

Tunel prowadził do pomieszczenia pod Piramidą Księżyca w Teotihuacan. To starożytne miasto, które zostało założone około roku 100 przed naszą erą. Naukowcy wiążą odkrycie z kulturą Tolteków, którzy mieli być założycielami Teotihuacan, zanim na tych ziemiach pojawili się Aztekowie. W komnacie najprawdopodobniej były składane ofiary z ludzi.

Przejście do komory znaleziono na głębokości 8 metrów. Samo pomieszczenie ma 15 metrów średnicy. W 2017 roku naukowcy badali kompleks z wykorzystaniem urządzeń mierzących oporność elektryczną. Dzięki temu odkryli "przejście do podziemnego świata". Teraz potwierdzili swoje odkrycie nowymi badaniami. Informacje na ten temat ogłosił właśnie meksykański Narodowy Instytut Antropologii i Historii.

Nasze prace koncentrują się teraz na przestrzeni rytualnej w podziemiu - powiedziała Veronica Ortega, szefowa Projektu Integralnej Ochrony Plaza de la Luna, który jest centralną przestrzenią kompleksu.

Naukowcy mają nadzieję lepiej poznać ludy prekolumbijskie. Porównując znaleziska z różnych stanowisk archeologicznych, starają się znaleźć elementy wspólne dla kultur panujących w różnych częściach Ameryki. W ten sposób analizują powiązania Teotihuacan z innymi metropoliami tamtych czasów. W badaniach prowadzonych pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, poprzez tunele wykopane w korpusie piramidy, archeolodzy Rubén Cabrera i Saburo Sugiyama znaleźli szkielety osób z deformacją czaszki, jak na terenach Majów, oraz różne obiekty z zielonego kamienia (naszyjniki, antropomorficzne figury), dlatego nietrudno jest pomyśleć, że teraz można odnaleźć coś podobnego - powiedziała Veronica Ortega.

Tunel znajduje się na południe od Plaza de la Luna w Teotihuacan. Archeolodzy podejrzewają jednak, że do podziemnej przestrzeni jest jeszcze jedno wejście od strony wschodniej.