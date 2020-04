Ogromny pożar na terenie lotniska na Florydzie. Spłonęło 3,5 tys. samochodów

Pożar wybuchł w piątek, 3 kwietnia, ok. godz. 17. Gdy zadzwoniono po straż pożarną, zajętych ogniem było ok. 20 pojazdów. Jednak zanim strażacy dojechali na miejsce, płonęło już ok. 100 pojazdów. Służby ratownicze natychmiast przystąpiły do akcji.