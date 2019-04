Okazja dnia. Grecja w czerwcu o prawie 400 zł taniej!

Na czerwcowy tydzień w Grecji można wybrać się w cenie obniżonej o 15 proc. Poniedziałkowa oferta specjalna to pocieszenie dla tych, którzy spędzają deszczową majówkę w Polsce. Średnia temperatura na Półwyspie Chalcydyckim w przecenionym terminie zbliża się do 30 stopni.



Grecja tanieje! Rewelacyjnie położony hotel Alia Palace oferuje wypoczynek na piaszczystej plaży Pefkochori jeszcze przed wakacjami, w terminie od 12 do 19 czerwca. Cena obejmuje formułę all inclusive .

Obniżka ceny w wysokości prawie 400 zł to wyjątkowa okazja, by zapewnić sobie niezapomniany urlop w przepięknej miejscowości jednego z najchętniej odwiedzanych regionów Grecji. Do korzystania z uroków Pefkochori zachęca ciągnąca się przez kilka kilometrów piaszczysta plaża. Świetnie zagospodarowane wybrzeże jest rajem dla miłośników sportów wodnych.