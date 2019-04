Okazja dnia. Hiszpania w lipcu 20 proc. taniej

Dzisiaj znaleźliśmy dla was wyjątkową ofertę - tydzień na wybrzeżu Costa del Sol za ok. 2599 zł od osoby. W cenie przeloty z Berlina, 4-gwiazdkowy hotel, bufet śniadaniowy, obiadokolacje, transfery na miejsce zakwaterowania bardzo blisko urokliwej plaży.

Hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol kusi długimi plażami (Shutterstock.com)

Wakacje w Hiszpanii

Hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol to popularny kierunek turystów w szczycie sezonu. W cenie specjalnej otrzymujemy tydzień nad samym morzem w 4-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniami i obiadokolacjami, loty bezpośrednie z Berlina do Malagi oraz transfery na miejsce. A to wszystko w terminie 17-24.07.2019.

Lato na Costa del Sol

Lipiec w Hiszpanii przywita nas 29 st. C w ciągu dnia, 11 godzinami pełnego nasłonecznienia oraz ciepłą wodą morską o temperaturze 23 kresek. To idealne warunki do plażowania i kąpieli w kurorcie nadmorskim Almunecar na Costa del Sol.

W pobliżu hotelu przy piaszczysto-żwirowej plaży Playa Pozuelo znajdziemy również bary, restauracje, przystanek autobusowy. Bar jest także przy basenie w obiekcie. Ścisłe centrum miasta znajduje się w odległości ok. 2 km, a z lotniska w Maladze jest ok. 73 km. Zapraszamy na hiszpańskie wybrzeże – dzisiaj oszczędzimy ok. 650 zł za osobę w lipcu.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.