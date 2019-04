Okazja dnia. Luksus na Krecie z all inclusive 22 proc. taniej!

Super oferta na dzisiaj to ekskluzywne wakacje na Krecie. Grecka wyspa w czerwcu to hotel z 5 gwiazdkami i all inclusive przy samej plaży, przeloty z lotniska Chopina oraz transfery na miejsce. Spędź tydzień w luksusie o prawie 1000 zł taniej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kreta zachwyca błękitnymi lagunami i czystymi plażami aż po horyzont (Shutterstock.com)

Na początek wakacji w terminie 23-30.06.2019 możesz wybrać się samolotem z Warszawy na wakacje na kreteńskie wybrzeże do malowniczego miasteczka Malia. Spędzisz tydzień w luksusowym hotelu 5-gwiazdkowym tylko dla dorosłych (18+) bezpośrednio przy piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem plażowym i łagodnym wejściem do morza.

Stylowy obiekt glamour na Krecie jest świetnie oceniany, bardzo nowoczesny i został całkowicie odnowiony na sezon 2018. Jego ogromne zalety to wysoki standard obsługi, super lokalizacja (ok. 500 m od ścisłego centrum Malii, 8 km od Hersonissos i 27 km od lotniska w Heraklionie) oraz interesujący design dla miłośników pięknych wnętrz.aa

Materiały prasowe Podziel się

Dodatkowym smaczkiem wczasów w Grecji będzie komfortowa formuła premium all inclusive, czyli w cenie włącznie z pełnym wyżywieniem otrzymamy również nie tylko greckie, ale i międzynarodowe alkohole. Początek lata zapowiada się naprawdę obiecująco z 28 st. C w ciągu dnia, 12 godzinami słońca i morzem o temperaturze 23 kresek. A przecena wycieczki na wyspy greckie sięga 22 proc. ceny wyjściowej.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.