Okradł dziewczynę, aby wyjechać w romantyczną podróż. Chciał pojechać z nową partnerką

Brytyjczyk ukradł dane karty kredytowej swojej dziewczyny, by sfinansować wyjazd do Paryża z inną kobietą. Romantyczny wyjazd nie doszedł do skutku, bo mężczyzna został aresztowany na lotnisku.

Nieuczciwy mężczyzna chciał wybrać się z nową dziewczyną do Paryża (Shutterstock.com)

Michael Fehsenfeld użył karty byłej partnerki Angel Exford, aby już ze swą nową wybranką serca spędzić romantyczny czas we dwoje w stolicy Francji. Za nie swoje pieniądze kupił bilety na samolot, opłacił pobyt w hotelach, a nawet pomyślał o kwiatach. Ogołocił w ten sposób konto expartnerki z kwoty ponad 1200 funtów (ok. 5600 zł).

Do wyjazdu nie doszło, ponieważ złodziej został złapany na lotnisku w West Sussex, kiedy wraz ze swoją dziewczyną miał wejść na pokład samolotu.

Aby zdobyć dane do karty kredytowej Angeli posłużył się fortelem. Dzień przed zerwaniem stwierdził, że zgubił portfel, więc kobieta niczego się nie obawiając, dała mu torebkę, aby ten zapłacił za posiłek. Wykorzystał tę okazję, by zdobyć dane karty kredytowej dziewczyny.

Gdy pieniądze zaczęły w tajemniczy sposób znikać z jej konta – zgłosiła sprawę na policję. Na szczęście oszusta szybko ujęto.

I choć Angel jest rozczarowana zbyt niskim wyrokiem, bo oszust otrzymał wyrok w zawieszeniu na 2 lata oraz konieczność przepracowania 150 godzin prac społecznych, to kobieta ukarała go na swój sposób, publikując jego wizerunek w mediach społecznościowych i nagłaśniając całą sprawę.

