Omijany przez Polaków kraj w Europie. Nowość w biurach na 2022 rok

- Kraj kojarzy się z kilkoma bardzo znaczącymi wydarzeniami historycznymi i kulturowymi. To właśnie tam w Medziugorie w 1981 roku doszło do objawień maryjnych - dziś jest to popularny cel pielgrzymek. Inną atrakcją turystyczną jest Sarajewo, gdzie w 1914 roku z rąk zamachowca zginął austriacki arcyksiążę Ferdynand, co było jednym z czynników prowadzących do wybuchu I wojny światowej. Z kolei 70 lat później odbyły się tam zimowe igrzyska olimpijskie - wylicza German.