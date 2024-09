Ostre słowa o polskim mieście. "Przyjeżdżanie tu zaczyna być obciachem"

Zakopiańscy radni przekonują, że musi powstać nowa strategia promocji miasta. - Działanie bez strategii jest jak gotowanie bez przepisu. Coś tam się dodaje, ratuje i na koniec nie wiadomo co wyjdzie - mówi Tymoteusz Mróz, radny Zakopanego i przewodniczący komisji sportu i turystyki, w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Radni Zakopanego: "Przeżywamy kryzys wizerunkowy"

O potrzebie utworzenia spójnej strategii rozwoju turystyki mówił także Sławomir Nitras, minister spotu i turystyki podczas odbywającej się 30 września w Toruniu konferencji z okazji Światowego Dnia Turystyki. - Zarówno kraj, jak i poszczególne regiony potrzebują spójnej strategii rozwoju tej dziedziny gospodarki, jaką jest turystyka - powiedział. - To pozwoli na precyzyjne planowanie, wykorzystywanie danych pozyskiwanych z badań, aby rozwijać tę branżę, a także na uporządkowanie takich tematów jak m.in. najem krótkoterminowy czy kwestie opłat turystycznych.

Jak informuje "Gazeta Krakowska", zakopiańscy radni skierowali już wniosek do burmistrza. - Musimy ustalić priorytety. Strategia będzie zawierać nie tylko cele, ale także będzie opisane jak dojść do tego celu. Po drodze możemy sprawdzać wykonanie i to, czy idziemy w dobrym kierunku - tłumaczy Mróz. Dokument ma uporządkować działania zaplanowane na 10 najbliższych lat.

Tymoteusz Mróz w ostrych słowach skomentował obecną sytuację w Zakopanem - Przeżywamy kryzys wizerunkowy. Zaczyna być obciachem przyjeżdżanie do Zakopanego. Odczuwa to branża turystyczna. Najwięcej ucieka klienta premium, który zostawia najwięcej pieniędzy - mówi radny i przekonuje, że odpowiednio opracowana strategia i realizacja jej krok po kroku zmieni postrzeganie miasta przez turystów.

O komentarz poprosiliśmy Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Według eksperta, twierdzenie, że wizerunek Zakopanego wpływa na odpływ klienta premium, to wróżenie z fusów. - Nikt nie ma takich danych. Próba wskazywania na to, jak wizerunek marki Zakopane determinuje ewentualnych gości do przyjazdu bądź nie, nie ma żadnych podstaw - tłumaczy w rozmowie z WP. - Z perspektywy przedsiębiorców wcale tak nie jest. W ogóle nie zauważamy, żeby PR Zakopanego miał odbijać się na gościach premium. Zakopane jest snobistyczne i niezmiennie przyciąga ten typ turysty.

Wagner dodaje, że potwierdzają to kolejne milionowe inwestycje deweloperskie w Zakopanem. Powstają jak grzyby po deszczu, bo tego oczekuje klient premium - najwyższej jakości apartamentów, hoteli i zaplecza.

Ekspert zauważa, że jedyny obszar, gdzie zły PR Zakopanego może mieć realny wpływ to klient biznesowy. - Tutaj postrzeganie miasta może mieć wpływ na decyzje firm. Gdy szukają miejsca na szkolenia czy konferencje, rzeczywiście biorą pod uwagę reputację miasta - mówi.

Zakopane przyciąga coraz więcej gości z zagranicy © GETTY | NurPhoto

Turyści zagraniczni istotni dla Zakopanego

Ekspert zwraca uwagę, że Zakopane przyciąga najróżniejszych klientów. - Doskonale wiemy, że w biznesie nie można być dla wszystkich, a w turystyce szczególnie. I to jest największy problem. Przy tak dużej dywersyfikacji standardu usług - bo pod Tatrami możemy przenocować i u gaździny na poddaszu w Kościelisku, i w pięciogwiazdkowym hotelu w centrum Zakopanego - ten nasz region musi być dla wszystkich - zauważa. - Ale powinien wypracować pewne trendy, rozwiązania i wskazania, które będą czytelne dla tych najbardziej ekonomicznie i wartościowo istotnych dla nas gości. I nie powinniśmy tu myśleć tylko o kliencie z Polski - zaznacza.

Polacy wciąż stanowią ok. 80- 85 proc. turystów odwiedzających Zakopane, ale ci zagraniczni są coraz bardziej widoczni. - Przyjeżdżają z coraz odleglejszych miejsc, są coraz bardziej wymagający, ale też chętni, żeby zapłacić odpowiednio za ten wysoki standard. Dlatego w tej strategii promocji miasta nie można klienta zagranicznego pomijać - zaznacza Karol Wagner.

Arabki na Krupówkach © WP

Zrównoważony rozwój zamiast pstrokacizny i kiczu

Ekspert podkreśla, że turysta zagraniczny, tak samo jak polski, jest różny - pod względem wymagań i zasobności portfela. Wszystkich jednak łączy jedno. - Każdy z tych gości przyjeżdża do nas przede wszystkim ze względu na góry i góralszczyznę. To jest bezwzględne - mówi Wagner. - Nie możemy sobie tego dać zdewaluować domami do góry nogami, papugarniami, myszarniami i inną pstrokacizną, która niech wspiera te regiony turystyczne, które pracują trzy miesiące w roku, bo takich jest dużo w Polsce. My z kolei naprawdę mamy inne wartości i na nich musimy budować swój przekaz - podkreśla.

O tym, że Zakopane, jako jedno z najważniejszych miejsc turystycznych w Polsce, zasługuje na przemyślaną i efektywną strategię promocji, która będzie adekwatna do współczesnych potrzeb rynku turystycznego, mówi także Karol Wiak z Nocowanie.pl.

Zakopane przyciąga różnorodnych turystów © GETTY | Anadolu

- Obserwujemy rosnące zainteresowanie podróżami do górskich regionów, a Zakopane stale przyciąga rzesze turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jednak, jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, sama popularność nie gwarantuje sukcesu, jeśli brakuje spójnej i długofalowej wizji rozwoju - podkreśla ekspert. - Kluczowe elementy nowej strategii powinny opierać się na zrównoważonym rozwoju turystyki, dbałości o środowisko naturalne oraz adaptacji do zmieniających się oczekiwań turystów.