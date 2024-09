Szaleństwo w górach. "Takiego tłoku nie widziałam dawno"

- Miniony weekend przyniósł wyjątkowo sprzyjające warunki do wypoczynku w Tatrach, co przełożyło się na duże zainteresowanie ze strony turystów. Tłumy odwiedzające góry to efekt pięknej, słonecznej pogody, która zachęcała do spacerów i podziwiania widoków - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl.