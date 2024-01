Oto, co w 2023 r. znaleziono w bagażach podróżnych. TSA opublikowała listę

Na liście TSA znajdują się głównie broń oraz urządzenia wybuchowe

Na 10. miejscu listy, przygotowanej przez TSA, znalazły się noże do rzucania Naruto, które znaleziono w torbie podróżnego na lotnisku w Bostonie. Nr. 9 to cztery repliki rakiet z portu w Minneapolis. Z kolei znalezisko nr. 8 wymagało od pasażera nie lada pomysłowości. Postanowił on bowiem ukryć nóż w owiniętym folią bochenku chleba.