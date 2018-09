Padł pierwszy wyrok za fałszywe recenzje. Sprzedawano je użytkownikom popularnego serwisu

Za handel fałszywymi recenzjami został skazany właściciel firmy Promo Salento. Sprzedawał on nieprawdziwe recenzje setkom firm z branży hotelarskiej we Włoszech. Pozytywne opinie miały zwiększać pozycję na liście najbardziej popularnych miejsc m. in. w serwisie Tripadvisor i przyciągać turystów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Można powiedzieć, że to historyczny moment dotyczący internetu (Shutterstock.com)

Sąd orzekł, że tworzenie i zamieszczanie fałszywych recenzji, a także posługiwanie się przy tym fałszywą tożsamością jest niezgodne z prawem i będzie traktowane jako przestępstwo. Jak podaje PAP postępowanie w tej sprawie wspierał popularny serwis turystyczny Tripadvisor, który w procesie przyjął status poszkodowanego. Zespół serwisu wszczął własne śledztwo, które miało pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za oszustwo. Zebrane informacje przekazał sądowi jako dowody w sprawie.

Najnowsze dane z serwisu TripAdvisor pokazują, że witryna ma ponad 500 milionów recenzji i opinii o siedmiu milionach nieruchomości, restauracji orz atrakcji. Firma staje w obliczu rosnącej presji, by stawić czoła fałszywym recenzjom, a w przeszłości była ostrzeliwana za to, że nie zrobiła wystarczająco dużo, by im zapobiec, między innymi od włoskiego organu ds. konkurencji.

Po raz pierwszy oszustwo tego typu zakończyło się wyrokiem więziennym, choć umyślne wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez nieuczciwy lub wprowadzający w błąd marketing może prowadzić do nałożenia grzywien lub zamykania przedsiębiorstw.