Pałac jak z bajek Disneya jest w Polsce. Można go kupić - znamy cenę

To jedna z najwspanialszych rezydencji w Polsce. Niekórzy mówią, że z wyglądu przypomina pałac Disneya. Budowla nie ma jednak szczęścia do właścicieli. Po tym, jak przestała w niej działać szkoła rolnicza, trafiała w ręce osób, które nie potrafiły o nią zadbać i doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Właściciel został skazany wyrokiem sądu na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz karę 50 tys. zł grzywny. Czy wyrok coś zmieni?