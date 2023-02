Paraliż lotniczy w Europie. Dotknie ponad 295 tys. pasażerów.

Chaos przez awarię

Przypomnijmy, że w środę 15 lutego na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie koparka uszkodziła kabel, przez co przestał działać system informatyczny Lufthansy. Awaria spowodowała gigantyczny chaos. W efekcie odwołano lub opóźniono część lotów z i do tego portu. Problem dotyczył głównie systemów odprawy i wejścia na pokład.