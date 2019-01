Parawany plażowe - reklama na wakacje

Parawany plażowe to jedno z ciekawszych rozwiązań w zakresie letniej promocji firmy, marki, postaci, produktu. W miejscowościach nadmorskich to jedno z bardziej efektywnych narzędzi marketingowych i promocyjnych. Nie mogą równać się z nimi ani banery reklamowe, które nie są w stanie przyciągnąć uwagi odbiorcy, który na wyciągnięcie ręki ma morski widok.

Parawany plażowe - jak je wykorzystać w promocji firmy?

Jeśli jesteś właścicielem małej lub większej restauracji nad morzem, masz wypożyczalnię sprzętu wodnego lub prowadzisz hotel, to parawany plażowe są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Można je wykorzystać na dwa sposoby. W ramach współpracy z zarządcą miejskiej plaży można parawany z własnym nadrukiem reklamowym można bezpłatnie udostępnić plażowiczom. Na sporej części plaż i przy wejściach do nich z reguły znaleźć można bezpłatne leżaki lub parawany. Drugi sposób - to bezpłatne udostępnienie lub podarowanie takiego parawanu gościom hotelu lub wypożyczalni sprzętu. Nie jest to forma agresywnej reklamy, jeśli jednak wziąć pod uwagę, że ludzie spędzają na plaży co najmniej kilka godzin, to przekaz zawarty na parawanie zapada w pamięć nie tylko korzystającym z niego osobom, ale także tym, które znajdują się w pobliżu.